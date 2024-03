Analyse zu Motorradfahrern So schneiden Biker aus dem Saarland in neuem Deutschland-Ranking ab

Eine neue Analyse von Versicherungsdaten von Check24 zeigt nun interessante Fakten rund ums Motorradfahren in Deutschland. Biker aus Schleswig-Holstein legen demnach in Deutschland die meisten Kilometer pro Jahr auf ihren Motorrädern zurück. Die Menschen aus dem hohen Norden fahren durchschnittlich 4 911 Kilometer pro Jahr mit ihrem Motorrad – vier Prozent mehr als der Bundesdurchschnitt. „Die durchschnittliche Fahrleistung der Motorradversicherungsnehmer in Deutschland beträgt rund 4 744 Kilometer pro Jahr“, teilt das Vergleichsportal mit. Auf den Plätzen zwei und drei folgen Biker aus Niedersachsen (4 886 Kilometer) und Berlin (4 877 Kilometer).