Gemeinschafts-Test So schneiden aktuelle Sommerreifen für Kompakte im Test ab

Haben Sie schon Ihre Sommerreifen aufziehen lassen? Nein, Sie brauchen einen neuen Satz? Gut, Experten raten stets dazu, auch aktuelle Tests in die Kaufentscheidung einfließen zu lassen. Bitte sehr: Zehn Sommerreifen in der Dimension 225/45 R 17 mussten in einem Gemeinschaftstest zeigen, was in ihnen steckt.