Klare Sicht im Auto : So lassen sich Wischerblätter reinigen

München Besonders in der dunklen Jahreszeit ist gute Sicht im Auto wichtig. Bei schlechten Wischergebnissen müssen Scheibenwischer aber nicht zwangsläufig sofort getauscht werden. Manchmal hilft eine Reinigung.

Wenn die Scheibenwischer am Auto nur unbefriedigende Arbeit verrichten, müssen nicht immer gleich neue her. So kann manchmal eine sorgsame Reinigung helfen, berichtet der Tüv Süd. Am besten funktioniere das, wenn die Wischer abmontiert sind. Wie das oder ein Anheben der Wischerarme generell funktioniert, ist im Zweifel der Betriebsanleitung zu entnehmen.