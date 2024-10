Wechsel in Werkstatt So gelingt der sichere Transport der Winterräder

Ladung im Auto muss korrekt gesichert sein - immer. Wer sich nicht dran hält, riskiert laut ADAC Bußgelder bis zu 200 Euro und einen Punkt in Flensburg. Viel schlimmer aber ist: Bei einem Unfall drohen schwere Verletzungen oder sogar der Tod. Wer also aktuell seine selbst eingelagerten Winterräder zur Montage in die Werkstatt fahren will - und mit den abmontierten Sommerreifen wieder zurück -, sichert sie besser ordentlich.