Bikes haben keine Knautschzone Sicher auf dem Motorrad: So senken Sie Ihr Unfallrisiko

Auch erhältlich sind spezielle Airbags für Biker, die in Jacken oder Westen integriert sind. Aber man darf sich keinen Illusionen hingeben: „Schutzkleidung kann Verletzungen mindern, hat aber physikalische Grenzen“, so Zeidler. So haben Airbagwesten laut einer UDV-Untersuchung etwa bei Geschwindigkeiten oberhalb von 50 km/h keine nennenswerte Wirkung mehr auf die Verletzungsschwere. „Selbst eine großzügig optimierte Airbagweste kommt spätestens ab 70 km/h an ihre Wirkungsgrenze“, so die UDV-Leiterin.