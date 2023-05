Trier-Saarburg Sechs Verletzte bei Autounfall: Darunter zwei Kinder

Osburg · Bei einem Verkehrsunfall in Osburg (Landkreis Trier-Saarburg) sind sechs Menschen, darunter zwei Kinder, verletzt worden. Eine 38-jährige schwangere Fahrerin wollte am Montagnachmittag mit ihrem Wagen an einer Kreuzung von einer Landstraße links abbiegen.

16.05.2023, 05:47 Uhr

Ein Rettungswagen fährt über die Straße. Foto: Boris Roessler/dpa/Symbolbild

Dabei übersah sie ein entgegenkommendes Auto und prallte mit diesem zusammen, wie die Polizei am Montagabend mitteilte. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde das Auto der 38-Jährigen - an Bord zwei fünf und sieben Jahre alte Kinder - in einen Straßengraben geschleudert. Das andere Auto flog über die Kreuzung, prallte gegen ein Stoppschild und anschließend gegen einen dritten Wagen. Die schwangere Frau und ihre Kinder sowie der Fahrer des entgegenkommenden Autos wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gefahren. Sie waren außer Lebensgefahr. Der Fahrer und Beifahrer im dritten Auto wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Den Sachschaden schätzte die Polizei auf 40 000 Euro. Wegen der Bergungsarbeiten war die Kreuzung der L151 und L149 bis zum Abend voll gesperrt. © dpa-infocom, dpa:230516-99-705054/2

(dpa)