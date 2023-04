Schifffahrt Schiffsunfall und betrunkener Schiffsführer auf der Mosel

Ebenfalls am Freitag kam es innerhalb der Besatzung eines Fahrgastschiffes auf dem Weg von Saarburg nach Bernkastel-Kues zu einem Streit aus zunächst unbekannten Gründen. In der Schleusenkammer Trier stellte die Wasserschutzpolizei nach eigenen Angaben beim Schiffsführer bei einem Vortest 1,19 Promille Alkohol im Blut fest. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Zudem ermitteln die Beamten gegen ihn wegen mutmaßlicher Körperverletzung eines anderen Besatzungsmitglieds. Ein zweiter Schiffsführer an Bord sprang ein - das Kabinenschiff konnte weiterfahren.