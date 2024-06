Auch für Deutschland Rimac plant Flotte von Robotaxen

Nach dem Rimac Nevera als schnellstem Elektrosportwagen der Welt und dem neuen Bugatti Tourbillon hat Mate Rimac ein Robotaxi vorgestellt. Unter dem vom berühmten Science-Fiction-Autoren inspirierten Namen Verne soll es schon 2026 in Zagreb an den Start gehen und danach in mindestens zehn weiteren Städten, darunter vier in Deutschland, sagte Rimac.