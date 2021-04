Automobil : Renault will in Zukunft mit Elektroautos gutes Geld verdienen

Renault will in Zukunft mit Elektroautos gutes Geld verdienen

Paris Mit seinem neuen Vorstandvorsitzenden Luca de Meo, der von Seat kam, will Renault wieder erfolgreich auf dem Weltmarkt mitspielen. Die Billigmarken Dacia und Lada werden zusammengelegt, Alpine wird für alle Rennaktivitäten zuständig.

De Meo hat die lange dahindümpelnde Marke Seat im VW-Konzern auf Vordermann gebracht. Die Aufgabe, an der sich der Italiener mit Toyota-, Fiat-, VW- und Audi-Vergangenheit seit Juli 2020 versucht, ist ungleich schwerer. Denn die Franzosen, die eine Allianz mit Nissan und Mitsubishi bilden, haben im vergangenen Jahr acht Milliarden Euro Verlust eingefahren.

Sein Vor-Vorgänger im Amt, Carlos Ghosn, der wegen Veruntreuung und Unterschlagung von Firmengeldern erst im japanischen Gefängnis saß und sich nach abenteuerlicher Flucht jetzt in libanesischem Exil befindet, hatte vor allem auf Größe gesetzt. De Meo will – eigentlich eine Banalität für einen Konzernlenker – den Profit betonen: Binnen drei Jahren sollen drei Prozent Gewinn herausspringen.

Gleichzeitig will man sich auf den Verkauf größerer und höherwertiger Fahrzeuge konzentrieren, gemäß der alten Krisenerkenntnis, dass die reichen Leute zuletzt arm werden. Als Aushängeschild der neuen Epoche für die Stamm-Marke wurde ein Renault 5 Concept gezeigt, der sich äußerlich etwas an den von 1972 bis 1996 gebauten Kleinwagen anlehnt, aber elektrisch angetrieben wird.

Die beiden Konzern-Billigmarken Dacia und Lada werden zusammengelegt. Sie haben ihren Sitz in Rumänien und Russland und nutzen den Renault-Baukasten. Dacias werden heutzutage auch in Marokko, Indien, Kolumbien und Russland gebaut. Auch hier soll die Zahl der Karosserieformen verringert und bei Dacia künftig nur noch eine Plattform genutzt werden. Im Widerspruch zu dieser Ankündigung zeigt man den 4,60 Meter langen Bigster Concept, der deutlich oberhalb des Duster angesiedelt ist. Offenbar ist die Ein-Plattform-Strategie noch Zukunftsmusik.

Beim flotten Ableger Alpine sollen künftig alle Rennaktivitäten gebündelt werden. Dementsprechend geht der Renault-Formel-1-Rennstall in dieser Saison als Alpine an den Start. Um Elektromodelle auf den Markt zu bringen, hat man sich der Zusammenarbeit mit dem Leichtbauspezialisten Lotus auf der anderen Seite des Ärmelkanals vergewissert, der seit 2017 mehrheitlich in chinesischer Hand ist.