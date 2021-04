Neuvorstellung : Die günstige Alternative unter den SUV-Coupés

Brühl Renault schiebt zwischen seine beiden SUVs Kadjar und Koleos das neue SUV-Coupé Arkana. Derzeit schätzen viel Käufer ein solches Design.

Schon in der Basisversion Zen kann sich die Ausstattung sehen lassen. Voll-LED-Scheinwerfer, Rückfahrkamera, 7-Zoll-Touchscreen, Klimaautomatik und vieles mehr gehören dazu. In der Stufe Intens finden sich unter anderem Assistenten wie der adaptive Tempopilot, Querverkehrswarner und Fernlichtautomat, dazu induktive Smartphone-Ladung, digitales 10-Zoll-Tachodisplay, größerer Multimedia-Touchscreen (9,3 Zoll) mit Navigation, ein hochauflösender Hochkantmonitor, zudem Lederlenkrad und 18-Zoll-Alu-Räder.

Die R.S. Line (ab 32 600 Euro) setzt noch einiges drauf, zum Beispiel mit Parkautomatik, Alcantara-Bezügen, Sitzheizung vorn und R.S.-Lenkrad inklusive roter Akzente. Die Sitze bieten guten Seitenhalt, sind aber in der Neigung nicht verstellbar, was oft ungünstig ist für die Oberschenkelauflage.

Mächtig Druck macht der kleine Vierzylinder-Turbomotor mit 1,3 Liter Hubraum und 140 PS, sanft unterstützt von einem Startergenerator. Das serienmäßige Sieben-Gang-Doppelkupplungsgetriebe schaltet harmonisch. Nur beim Anfahren ließ sich der Antrieb auf unseren Testfahrten öfter mal Zeit, was Renault aber abstellen will. Wer will, kann per Lenkradwippen selbst schalten.