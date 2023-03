Tipps und Tricks Reifenwechsel selbst gemacht - mit dem richtigen Werkzeug

Wer als Neuling seine Sommerreifen in Eigenregie montieren will, informiert sich am besten zuvor gründlich und achtet auf die Anleitung des Herstellers. Denn der Reifenwechsel mag einfach aussehen, birgt aber so manches Risiko für die Verkehrssicherheit. „Das gilt insbesondere für das Festziehen der Schraubverbindungen“, informiert die Gesellschaft für Technische Überwachung (GTÜ). So geht's: