Sport-SUV Porsche Cayenne GTS kommt mit knapp zehn Prozent mehr Power

Dafür gibt es einen vier Liter großen V8-Motor, der in der Leistung um knapp zehn Prozent zugelegt hat. Statt auf 338 kW/460 PS kommt er jetzt auf 368 kW/500 PS und das maximale Drehmoment klettert auf 640 Nm. Damit gelingt der Sprint von 0 auf 100 km/h laut Porsche in 4,4 Sekunden und das Spitzentempo liegt bei 275 km/h. Den Verbrauch gibt Porsche mit 12,6 Litern (CO2-Ausstoß: 286 g/km) an.