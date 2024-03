Abseits der Straße ausgerüstet Offroad-Extras: Automobile Abenteuer mit Seil und Haken

Zugegeben, wer sein SUV wie die allermeisten nur zwischen Garage und Geschäft fährt und am Wochenende vielleicht mal an den Waldrand, der wird nie vor solchen Herausforderungen stehen. Doch die wenigen, die den Namen Geländewagen beim Wort nehmen, die suchen solche Situationen bisweilen sogar und zahlen bei Abenteuern wie dem Offroad-Wettbewerb Superkarpata in Rumänien ein Heidengeld dafür, dass sie jemand auf vermeintlich ausweglose Pisten schickt.