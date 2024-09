Neues Ranking Das ist die beliebteste Automarke der Deutschen

„Die beliebtesten Automobilmarken unterscheiden sich in ihren Rangfolgen jeweils unter Männern und Frauen“, erklärte das Institut weiter. So stehe für Frauen Volkswagen an erster Stelle, für Männer Audi. „Auf Rang zwei folgt für Frauen dann schließlich Audi, für Männer Mercedes-Benz. Mercedes landet für Frauen wiederum auf Rang drei, von Männern wird BMW auf den dritten Rang gesetzt“, so YouGov.