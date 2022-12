Für Pampa und Paletten : Neuer Ford Ranger kommt zum Jahreswechsel

Exklusiver Offroader: Die neue Generation des Ranger bringt Ford zunächst in der bis zu rund 300 PS starken Raptor-Ausführung. Foto: Ford AG/dpa-tmn

Köln Das riecht nach Freiheit und Abenteuer: Wenn Ford bald den neuen Ranger bringt, startet er erst als Raptor in einer martialischen Offroad-Version. Danach geht's vom Lagerfeuer auch an die Laderampe.

Der erfolgreichste Pick-up in Europa geht in die nächste Runde: Denn Ford startet in diesen Tagen mit der Auslieferung des neuen Ranger. Fürs Erste gibt es den Pritschenwagen im aggressiven Offroad-Look als Raptor, für den die Kölner nach eigenen Angaben mindestens 79 433 Euro verlangen.