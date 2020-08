Fahrbericht : Neuer Audi A3 jetzt auch als Limousine

Ingolstadt Einen optisch sportlich-eleganten Auftritt legt die A3 Limousine in der zweiten Generation hin. Sie steht zu Preisen ab 27 000 Euro mit gestreckter Silhouette und Coupé-artigem Dach bereits bei den Händlern.

Gegenüber dem Vorgänger wächst die A3 Limousine, die auf Basis des ebenfalls neuen A3 Sportback mit Fließheck steht, um vier Zentimeter auf 4,50 Meter in der Länge. In der Breite ergibt sich ein Plus von zwei Zentimetern auf 1,82 Meter. Das spürt man innen an der Ellenbogenfreiheit. Auch im Kopfbereich wird es etwas luftiger (Höhe: 1,43 Meter). Das Gepäckraumvolumen bleibt mit 425 Litern wie gehabt.