Vision für die Zukunft : Neue Porsche-Studie 357 feiert ersten Sportwagen

Berlin Blick zurück statt immer nach vorn: Mit einer neuen Studie feiert Porsche das Debüt seines ersten Sportwagens vor 75 Jahren. Aber „retro“ ist dieser Vision 357 deshalb noch lange nicht.

Porsche feiert 75 Jahre Sportwagen. Die Premiere des 356 „Nr. 1“ Roadsters im Sommer 1948 würdigt der Hersteller mit einer neuen Designstudie. Diese jetzt in Berlin enthüllte Vision 357 nimmt als Schaustück die Linienführung jenes legendären Zweisitzers wieder auf. Die „Nr. 1“ bekam damals am 8. Juni zunächst als Roadster als erstes Auto unter dem Namen Porsche die allgemeine Betriebserlaubnis und ging dann als Coupé in Großserie. Die Studie weist trotzdem in die Zukunft, so Designchef Michael Mauer.