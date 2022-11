Belastendes Ereignis : Nach einem Verkehrsunfall: Wann braucht die Psyche Hilfe?

Berlin Wer einen Verkehrsunfall erlebt hat, weiß: So ein Ereignis muss man verarbeiten. Wann sollte man sich dabei professionelle Hilfe in Form einer Psychotherapie holen?

Wenn die Beschwerden bleiben

Achtsamkeit für die eigenen Gefühle entwickeln

Betroffene sollten also in der Zeit nach dem Unfall besonders gut in sich hinein horchen. Diese Fragen können laut hilfefinder.de dabei helfen: Drängen sich immer wieder Sorgen in den Vordergrund, sodass ich mich kaum konzentrieren kann? Fühle ich mich ständig wie in Watte gepackt? Habe ich Albträume oder durchlebe den Unfall in meinen Gedanken immer wieder? Habe ich Angst, mich wieder ans Steuer zu setzen?