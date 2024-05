Arbeitsmaschine, oder nicht Muss Traktorfahrer nach Unfall im Mähbetrieb haften?

Im besagten Fall ging es um einen Biker, der mit seinem Motorrad auf einer Landstraße fuhr. Daneben lag eine Wiese, die von einem am Rand fahrenden Mäh-Traktor gemäht wurde. Als der Motorradfahrer den Mäh-Traktor passierte, hörte er ein knisterndes Geräusch und fühlte Schmerzen am Schienbein. Der Biker hielt an und sah, dass an seinem neuen Motorrad Lack abgeplatzt war und er selbst aus einer Wunde am Unterschenkel blutete.