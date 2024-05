Autotest Mit dem Zweiten fährt man besser: Das kann der neue Macan

Die Lenkung ist konkurrenzlos knackig und das Fahrwerk ohne Komforteinbußen so stramm, dass man sich eher in einem Sportwagen wähnt als in einem SUV. Erst recht, weil man trotz der Batterie im Boden auch noch zwei Zentimeter tiefer sitzt als im Vorgänger. Selten haben Passstraßen deshalb so viel Spaß gemacht in einem Geländewagen wie mit dem Macan.