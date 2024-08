Elektro-SUV Mit dem #5 peilt Smart die obere Mittelklasse an

Schluss mit den Kleinen, Smart will jetzt mit den Großen spielen: Nachdem das Joint Venture von Geely und Mercedes den Kleinstwagen Fortwo im Frühjahr begraben hat, kommt jetzt ein Neuzugang aus einer ganz anderen Fahrzeugklasse: Mit dem #5 plane man, von 2025 an in der gehobenen Mittelklasse anzutreten, wie Smart mitteilt.