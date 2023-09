Kompakter unter Strom MG4 Xpower lockt mit dickem Leistungsplus

Die aus China geführte, britische Traditionsmarke MG bekennt sich auch in der elektrischen Ära zum automobilen Breitensport. So legt sie den MG4 deshalb jetzt als XPower auf. Genau wie in der alten Welt der Verbrenner verlangt MG allerdings auch für den Stromer einen Express-Zuschlag: Mit einem Grundpreis von 46 990 Euro ist der XPower 5000 Euro teurer als das bisherige Top-Modell