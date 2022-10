Mehr E-Unterstützung : Mercedes überarbeitet A- und B-Klasse

Auch die B-Klasse kommt mit überarbeiteter Optik und teils veränderten Antrieben in den Handel. Foto: Mercedes-Benz AG/dpa-tmn

Stuttgart- Die nächste Modellgeneration wird zwar voraussichtlich dramatisch zusammengestrichen. Doch bis einzelne Varianten ausgemustert werden, frischt Mercedes seinen Kompakten noch einmal auf.

Mercedes überarbeitet seine Modelle in der Kompaktklasse. Den Anfang machen demnach Steilheck und Limousine der A-Klasse sowie die B-Klasse. Die aufgefrischten Modelle sollen in den nächsten Wochen in den Handel kommen. Preise nannte der Hersteller noch nicht.