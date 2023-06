Bernkastel-Wittlich Mehrere Verletzte bei Unfällen mit Motorrädern

Bernkastel-Kues · Bei einem Auffahrunfall innerhalb einer Gruppe von Motorradfahrern sind drei Menschen verletzt worden. Ein Motorradfahrer habe am Sonntagvormittag vor einer roten Ampel in Bernkastel-Kues (Landkreis Bernkastel-Wittlich) an der Mosel nicht rechtzeitig gebremst und sei auf ein anderes Motorrad geprallt, dass dadurch auf ein weiteres geschoben worden sei, teilte die Polizei mit.

11.06.2023, 13:58 Uhr

Die drei Fahrer mussten ins Krankenhaus gebracht werden, insgesamt war die Gruppe mit sechs Motorrädern unterwegs. Schwerverletzt wurde ein Motorradfahrer am Samstagnachmittag bei Schwalbach-Elm (Landkreis Saarlouis) im Saarland, wie die Polizei mitteilte. Der 31-Jährige war demnach vermutlich zu schnell unterwegs und geriet in einer Kurve von der Fahrbahn ab. Auch er wurde ins Krankenhaus gebracht. © dpa-infocom, dpa:230611-99-16247/2

