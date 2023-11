Auto Lucid Gravity: US-Newcomer stellt Elektro-SUV vor

Die Plattform des Gravity ist neu, der Antrieb entstammt dem Air. Allerdings nennt Lucid bislang nur rudimentäre Eckdaten. So stellen die Amerikaner eine Reichweite von mehr als 700 Kilometer in Aussicht. Der Spurt von Null auf Tempo 100 sollen in weniger als 3,5 Sekunden gelingen. Und mit seiner 900 Volt-Architektur soll der Gravity besonders schnell laden können: In 15 Minuten soll der Strom für mehr als 300 Kilometer fließen.