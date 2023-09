Luxus unter Strom Lucid Air startet jetzt auch in Deutschland

Gespeist werden die Motoren aus einer Batterie, die in der größten Version auf 120 kWh kommt und so eine Normreichweite von bis zu 883 Kilometern ermöglichen soll. So lange der Lucid fährt, so kurz soll er laden. Bei 300 kW Ladeleistung reichen laut Lucid 15 Minuten für 400 Kilometer zusätzliche Kilometer.