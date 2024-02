Autotest Löwenstark: Mit dem neuen 3008 fährt Peugeot in die Zukunft

Er ist unter den schier unzähligen SUV in der Kompaktklasse ein absoluter Blickfang, hat ein spektakuläres Ambiente und macht bei der Elektrotechnik einen gewaltigen Sprung nach vorn. So kommen die zuletzt abgeschlagenen Franzosen und bald auch alle anderen Stellantis-Schwestern wieder deutlich näher an die elektrischen Vorreiter der Konkurrenz heran.