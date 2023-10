Auch für manche Oldtimer LED-Licht am Auto nachrüsten: Darauf Sollten Sie achten

Es ist heller, verbraucht weniger Energie und hält länger - modernes LED-Licht am Auto hat im Vergleich zur alten Halogentechnik viele Vorteile. Auch liege die weiße Lichtfarbe näher am Tageslicht, so die Prüfgesellschaft GTÜ. Das wiederum sorgt für eine bessere Umfeldwahrnehmung und eine geringere Ermüdung am Steuer.