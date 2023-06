Mainz Lastwagenfahrer mit knapp zwei Promille unterwegs

Mainz · Ein Lastwagenfahrer ist mit knapp zwei Promille Alkohol auf der Bundesstraße 9 bei Mainz unterwegs gewesen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde der 42-Jährige am Montagabend in Höhe des Stadtteils Laubenheim gestoppt, nachdem ein anderer Verkehrsteilnehmer auf ihn aufmerksam geworden war und die Polizei verständigt hatte.

06.06.2023, 12:58 Uhr

Ein Absperrband mit der Aufschrift «Polizeiabsperrung» ist vor einem Polizeiwagen aufgespannt. Foto: David Inderlied/dpa/Illustration

Den Angaben zufolge fuhr der Mann mit seinem Lastwagen samt Anhänger Schlangenlinien und kollidierte mit einer Leitplanke. Da der Fahrer bei der Kontrolle stark alkoholisiert gewirkt haben soll, wurde ein Atemalkoholtest gemacht, der einen Wert von knapp zwei Promille ergab. Dem Fahrer wurde daher die Weiterfahrt untersagt, sein Lkw wurde abgeschleppt. Der Führerschein und die Fahrzeugschlüssel des Mannes wurden sichergestellt. Gegen den 42-Jährigen wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt. © dpa-infocom, dpa:230606-99-958561/2

(dpa)