Geld sparen Kfz-Versicherung: Kilometer schlau reduzieren, spart Geld

Fast die Hälfte der Autofahrer in Deutschland (49 Prozent) hat noch nie das Tarifmerkmal der Kilometerleistung optimiert. Also die Angabe über die Kilometer, die man im Jahr mit seinem versicherten Fahrzeug zurücklegen darf. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Innofact-Umfrage, die das Ratgeberportal „Finanztip“ in Auftrag gab.