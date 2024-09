Herabfallende Früchte Kastanien und Co.: Zahlt die Versicherung Schäden am Auto?

Gibt's da nicht eine Versicherung für diese Schäden? Ja, aber eine nur bestehende Teilkaskoversicherung kommt in der Regel nur für Schäden bei Sturm auf - und zwar nur solche, falls der nachweislich mindestens Windstärke 8 hatte. Bei normalem Herbstwetter zahlt die Teilkaskoversicherung nicht.Allerdings könnte eine abgeschlossene Vollkaskoversicherung einspringen. Diese zahlt laut ADAC den Schaden durch Kastanienschlag in der Regel aber nur dann, wenn es sich um ein unvorhersehbares Ereignis handelte, das plötzlich auftrat. Dann werde es per Definition als Unfallschaden gehandelt. Zahlt die Versicherung, sind die zuvor festgelegte Selbstbeteiligung und mögliche Hochstufungen in Kauf zu nehmen. Daher überlegen Betroffene besser, ob das sinnvoll ist. Vielleicht ist es auch günstiger, die Reparatur aus eigener Tasche zu zahlen.