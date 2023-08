Versicherungen Kaskoversicherung: Schlechtere Einstufung für Autofahrer

In der Kfz-Haftpflichtversicherung ändere sich nur wenig: In 35 der 38 rheinland-pfälzischen Bezirke und für über 90 Prozent der Autofahrer bleibt es bei den Regionalklassen des Vorjahres. Lediglich Altenkirchen im Westerwald und Bad Dürkheim an der Weinstraße werden in eine niedrigere, Speyer wird in eine höhere Regionalklasse eingestuft.