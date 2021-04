Automobil : Vor dem Ausstand noch die neue S-Klasse

Stuttgart Jürgen Weissinger, Chefingenieur der aktuellen Mercedes-Benz Luxus-Limousine, geht in den Ruhestand. In seiner Karriere hat er viele Meilensteine gesetzt: von der A-Klasse über den SL bis hin zum Papamobil.

Ein weiterer Meilenstein: Einige Jahre später erhielt er den Auftrag, ein Hochgeschwindigkeitsmodell zu entwickeln. „Der Maybach Exelero trägt viel von mir in sich und ist weit mehr als nur eines meiner Babys.“ Mit dem 700-PS-Boliden sollte ein Geschwindigkeitsweltrekord gefahren werden, was die Tachonadel schließlich mit Tempo 351,45 quittierte. Unter seiner Leitung entstanden neben den Maybach-Schmuckstücken unter anderem automobile Perlen wie SL, SLK, SLR. Ein Einzelstück war das Papamobil für den Papst, wozu er weitgehend schweigt. Es ist ihm aber anzusehen, dass die Kontakte zum Vatikan und der Schweizer Garde großen Eindruck hinterlassen haben.

Als Krönung seiner Karriere wurde ihm zuletzt die Verantwortung für die Entwicklung der aktuellen S-Klasse übertragen. „Es ist das Meisterstück für mein Team und mich.“ Weissinger könnte stundenlang von der Umsetzung diverser Arbeitsschritte schwärmen. So erzählt er von der Phase, als sie sich tief in die enormen Herausforderungen dieses Spitzenmodells hineinversetzten: „Wir riechen den Wald. Wir sind in Abrahams Schoß.“ Unabhängig vom einzelnen Fahrzeug gehören für ihn schöpferische Kräfte und mutige Neuerungen zum unabdingbaren Rüstzeug der täglichen Arbeit, wobei er als Realist klar formuliert: „Ein Auto ist von der ersten Sekunde an immer ein Kompromiss; es gilt, in der Summe den besten Zehnkämpfer zu entwickeln.“