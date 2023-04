Kompaktes Elektro-SUV Jeep Avenger im Test: Der robuste Allrounder für die Stadt

Auch wenn alles neu ist am Jeep, er nicht in den USA gebaut wird, sondern in Polen, und er jenseits des Atlantiks erst gar nicht in den Handel kommt, lässt sich seine Herkunft nicht übersehen. So trägt auch der Avenger den Grill mit den sieben Schlitzen und die trapezförmigen Radläufe. Typisch Jeep ist ebenso das robuste und moderne Ambiente mit digitalen Instrumenten, einem großen Touchscreen und zahlreichen Ablagen.