Frostige Verschlusssache : Hilfe bei eingefrorenem Fahrradschloss

Eis ohne Zeit: Wer nun schnell losradeln will, sollte idealerweise ein Enteiserspray zur Hand haben. Foto: Zacharie Scheurer/dpa-tmn

Göttingen Ja, es ist kalt. Na und? So mancher und manche fährt auch im Winter gerne und oft mit dem Fahrrad. Mit guter Kleidung ist das kein Problem. Doch was ist, wenn das Schloss einfriert? Tipps und Tricks.

Wer gerade gut eingemummelt mit dem Fahrrad losfahren will, kann eines nicht gebrauchen: ein eingefrorenes Fahrradschloss. Um das schnell aufzubekommen, eignen sich spezielle Schlüssel- und Enteisungssprays. Am besten sorgt man aber im Vorfeld dafür, dass das Schloss nicht so einfach einfrieren kann.