Historischer Hingucker : Herausforderung Hochradfahren

Karlsruhe Wenn Tobias Krieger an einem vorbeifährt, kann man kurz den Eindruck bekommen, aus einer Zeitmaschine ausgestiegen zu sein. Der Karlsruher ist mit dem Hochrad unterwegs. Heute zählt er zu wenigen, die das noch können.

Auch wenn er Kurven fährt, kann Krieger nicht absteigen. Denn der Sattel sitzt kurz hinter den Griffen zum Lenken auf dem übergroßen Vorderrad. An dem sind auch die Pedale montiert. Sitzt Krieger dort und das Rad schwenkt nach links oder rechts für eine Kurve, kommt er mit dem Bein nicht auf den Step, der am sogenannten Rücken angebracht ist - einer gebogenen Strebe, die zum viel kleineren Hinterrad führt.

Verletzungsgefahr machten das Hochradfahren schwierig

Einst war die hoch entwickelte englische Fahrradindustrie führend in der Produktion von Hochrädern, wie es auf der Internetseite hochrad.info heißt. „Anno 1887 existierten in Deutschland über 60 Fahrradfabriken, die in diesem Jahr ca. 7000 Räder herstellten. Zwei bis dreimal so viele Räder wurden im gleichen Zeitraum aus England exportiert.“ Besonders geeignet für den Vertrieb der Hochräder galten demnach Nähmaschinenhändler, da diese oft als ausgebildete Schlosser oder Mechaniker die Grundvoraussetzungen für eine fachmännische Behandlung und etwaige Reparaturen der Räder mitgebracht hätten.