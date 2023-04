Verkehr Handy am Steuer: Kameras sollen Verkehrssünder ermitteln

Die Polizei in Rheinland-Pfalz will landesweit mit Kameras Auto- und Lkw-Fahrer ermitteln, die mit einem Smartphone am Steuer unterwegs sind. Alleine im Jahr 2022 habe es im Land mehr als 1000 Verkehrsunfälle gegeben, die auf eine Ablenkung während der Fahrt zurückzuführen waren, sagte Innenminister Michael Ebling (SPD) am Montag in Mainz. „Jeder davon ist einer zu viel.“ Das bundesweite Pilotprojekt mit den Monocams an den zwei Standorten in Trier und Mainz habe dazu geführt, dass die Zahl der Ablenkungsverstöße mindestens halbiert wurde.