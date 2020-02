Datenschutz : Gibt’s für Nachtfahrten bald Minuspunkte?

Goslar Bei den Telematiktarifen für Kfz-Versicherungen entscheidet die individuelle, ständig überwachte Fahrweise darüber, wie hoch die Versicherungsbeiträge letztlich sind.

Dafür gibt es mindestens so viele Argumente wie dagegen, die Diskussion in der Öffentlichkeit ist in vollem Gange. So gab es einmal mehr am Rande des diesjährigen Verkehrsgerichtstages in Goslar ein Podium, auf dem sich Datenschützer, Wissenschaftler, Medienvertreter sowie Versicherungsfachleute zu dem etwas sperrig formulierten Thema äußerten: „Der digitale Schritt in der individuellen Risikobewertung der Kfz-Versicherung.“