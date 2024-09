Dimension 215/50 R18 Ganzjahresreifen im Test: Teurere Modelle liegen vorn

Frühjahr, Herbst, Frühjahr, Herbst: Zweimal im Jahr ist bei vielen das große Wechseln angesagt - wenn von Sommer- auf Winterreifen oder umgekehrt getauscht werden soll. Wer sich solchen Stress sparen will, kann über Ganzjahresreifen nachdenken.Allerdings sind die immer ein Kompromiss - sie müssen gut im Sommer und Winter zugleich sein, also wahre Alleskönner. Was aktuelle Modelle leisten, wollten der Auto Club Europa (ACE), der Auto-, Motor- und Radfahrerbund Österreich (ARBÖ) und die Gesellschaft für Technische Überwachung (GTÜ) in einem Gemeinschaftstest herausfinden.Im Fokus: Neun Ganzjahresreifen in der Dimension 215/50 R 18, wie sie sich etwa an Kompakt-SUV drehen. Je Satz kosten die Modelle zwischen 392 und 652 Euro. Es wurden sowohl Wintertests in Schweden als auch Sommertests in Deutschland gefahren.Fazit: Die teureren Modelle haben die Nase vorn. Zwei Reifen sind „sehr empfehlenswert“, drei sind „empfehlenswert“ und vier sind immerhin noch „bedingt empfehlenswert“. Aber durchgefallen ist auch kein Modell.