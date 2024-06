Autotest G-Klasse: So macht Mercedes den Geländewagen zukunftsfit

Und selbst dabei nimmt ihm der G580 noch die Arbeit ab: In engen Kehren macht eine spezielle Steuerung das Heck leicht und lässt den Wagen kontrolliert ums Eck driften. Und wenn es noch knapper wird oder man die Zuschauer am Straßenrand und in den sozialen Netzwerken beeindrucken will, gibt es auch noch den G-Turn. Dann laufen die Räder seitenweise in entgegengesetzter Richtung, die G-Klasse wird zum Karussell und dreht auf Asphalt mit mächtigem Quietschen und auf Schotter in einer gewaltigen Staubwolke auf der Stelle.