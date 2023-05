Verkehr Flix expandiert mit Fernbussen nach Indien

Der Fernbus-Anbieter Flix will international weiter expandieren und plant für kommendes Jahr ein Busreiseangebot in Indien. „Indien ist einer der vielversprechendsten Märkte der Welt“, teilte Konzern-Mitgründer André Schwämmlein am Mittwoch mit. „Wir werden dort erheblich investieren und wollen wie in allen Flix-Ländern Marktführer werden.“