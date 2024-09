Autotest Fiat Topolino: Wenn Verzicht zum Vergnügen wird

Doch zur rechten Zeit am rechten Ort sieht die Sache schnell ganz anders aus. Denn der Topolino ist im genannten Trio das am liebevollsten gemachte Auto, das sich charmante Details leistet wie den Lederriemen über dem Handschuhfach oder den optionalen Gepäckträger am Heck, auf dem am besten noch ein Körbchen prangt. Und wer den Spaß noch steigern will, bestellt ihn als Dolcevita mit Kordeln statt Türen und großem Rolldach.