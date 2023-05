Eifelkreis Bitburg-Prüm Falschfahrer-Unfall auf A1: Zwei Menschen in Lebensgefahr

Manderscheid · Bei einem schweren Unfall mit einem Falschfahrer auf der Autobahn 1 in der Eifel sind zwei Männer lebensgefährlich verletzt worden. Der 62-jährige Falschfahrer und ein 41-jähriger Autofahrer wurden wegen ihres kritischen Zustandes am Donnerstag in ein Krankenhaus geflogen, wie die Polizei mitteilte.

05.05.2023, 06:05 Uhr

Zwei weitere Menschen wurden schwer verletzt. Ein Zeuge hatte den Angaben nach am Donnerstagnachmittag einen Wagen gemeldet, der auf der Strecke nach Saarbrücken in der falschen Richtung unterwegs war. Noch während des Telefonats sei der Unfall nahe Manderscheid passiert. Der Falschfahrer stieß mit dem entgegenkommenden Wagen des 41-Jährigen sowie zwei weiteren Autos zusammen. Beide Fahrer wurden in ihren Wagen eingeklemmt und mussten geborgen werden. Die A1 wurde in Fahrtrichtung Saarbrücken bis 21.00 Uhr voll gesperrt. © dpa-infocom, dpa:230504-99-563597/3

