Unfall Fahrer wird aus Auto geschleudert und stirbt

Niederahr · Ein 35-Jähriger ist bei einem Unfall nahe Niederahr im Westerwaldkreis aus seinem Auto geschleudert und dabei tödlich verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde der Mann am frühen Morgen tot an der Unfallstelle entdeckt.

04.05.2023, 12:23 Uhr

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Wann genau der Wagen verunglückte, war zunächst unklar. Nach einer ersten Auswertung der Unfallspuren geht die Polizei davon aus, dass der Mann mit seinem Auto nach einer Linkskurve von der Fahrbahn abkam. Dann überschlug sich das Auto mehrfach. Der Fahrer wurde dabei aus dem Wagen geschleudert. Die genauen Umstände würden noch untersucht, teilte die Polizeidirektion Montabaur auf Nachfrage mit. © dpa-infocom, dpa:230504-99-556845/2

(dpa)