Altenkirchen (Westerwald) Fahrer flüchtet mit Tempo 200 vor Polizeikontrolle

Daaden · Auf der Flucht vor einer Polizeikontrolle ist ein Autofahrer in Herdorf im Landkreis Altenkirchen innerorts mit Tempo 200 unterwegs gewesen. Der Fahrer habe beschleunigt und sei am frühen Dienstagmorgen zwischen Daaden und Herdorf mit einer Geschwindigkeit von bis zu 180 Stundenkilometern vor der Kontrolle geflüchtet, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

26.04.2023, 11:34 Uhr

Ein Streifenwagen der Polizei steht auf einer Straße. Foto: Guido Kirchner/dpa/Symbolbild

Innerorts soll er dann noch schneller gefahren sein - die Beamten schätzten die Geschwindigkeit auf knapp 200 Kilometer pro Stunde. Anschließend hätten die Beamten den Kontakt verloren, wurden aber durch einen Lkw-Fahrer auf die Fluchtrichtung hingewiesen. Der Fahrer konnte den Angaben zufolge nicht gestellt werden. Die Polizei ermittelt und sucht nun nach Augenzeugen. © dpa-infocom, dpa:230426-99-454369/2

(dpa)