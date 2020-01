Tödliche Verkehrsunfälle : Zweifel an Fahreignung junger Autofahrer

Zweifel an Fahreignung junger Autofahrer

Begleitetes Fahren ab 17 Jahren führt dazu, dass Führerscheinneulinge mit 18 sicherer fahren und um 23 Prozent seltener an Unfällen beteiligt sind. Foto: picture-alliance/ obs/Axa_Konzern_Ag

Hamburg (np) Junge Autofahrer zwischen 18 und 24 Jahren sind die am stärksten gefährdete Altersgruppe im Straßenverkehr. Sie machen 11,3 Prozent aller Verkehrstoten und 15,3 Prozent der Verletzten aus, obwohl ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung nur bei rund acht Prozent liegt.

Jeder sechste Unfall mit Personenschaden wurde 2018 von einem jungen Erwachsenen verursacht. So genannte Party- und Discounfälle spielen dabei eine große Rolle. Zwischen 19 Uhr und 5 Uhr kamen 161 junge Fahrer bei Verkehrsunfällen ums Leben, prozentual doppelt so viele wie aus allen anderen Altersgruppen. Jedes sechste Opfer (18,7 Prozent) starb nachts am Wochenende, bei den übrigen Altersgruppen war es nur jeder Zwanzigste.