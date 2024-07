Sicherheit im Auto Erste Hilfe: Das gilt beim Auto-Verbandskasten

Das ist auf Kompressen, Verbandspäckchen und Co. aufgedruckt und gibt an, wie lang die Produkte in der Regel steril sind. Nach Angaben des Tüv Süd ist Verbandszeug auf fünf Jahre Sterilität ab Produktionsdatum ausgelegt. Bei Beschädigung oder durch hohe Temperaturen kann es jedoch auch schneller verschleißen. Wenn bei einer Kontrolle auffällt, dass Erste-Hilfe-Material abgelaufen ist oder fehlt, ist ein Verwarngeld von bis zu zehn Euro fällig.