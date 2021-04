Neuvorstellung : Motorgeräusche gibt’s nur auf Knopfdruck

Köln Der kompakte UX 300e ist der erste rein elektrische Lexus. Die Reichweite beträgt 315 Kilometer. Man kann das noble SUV allerdings nur leasen.

Nun betritt mit dem UX 300e erstmals ein vollelektrischer Lexus die automobile Bühne – und stiehlt damit selbst der Muttermarke Toyota die Schau des Elektro-Erstlings. Die Buchstaben UX stehen für „Urban Crossover“ und weisen auf einen City-Geländewagen oder auch höhergelegten Kompaktwagen hin. Äußerlich gleicht das 4,50 Meter lange Kompakt-SUV seinem herkömmlich angetriebenen Zwilling UX 200. Er buhlt um Aufmerksamkeit mit flacher, spitzer Schnauze und dem erwähnten Flächendesign, das am Heck in ein kantiges Leuchtband mündet.

Beim leisen Anfahren und dem Spiel mit dem Strompedal zerrt der kräftige Motor mit seinen 300 Newtonmetern ab der ersten Umdrehung an der Vorderachse, wenn man beherzt zutritt. Das ist aber reine Gewöhnungssache, denn schon bald behandelt man das Fahrpedal einfühlsamer. An der präzisen Lenkung gibt es nichts zu meckern, und zweifellos waren auch Könner bei der Fahrwerksabstimmung zugange, die zu komfortablen Touren beiträgt.

Nach einer ersten Testfahrt im gemischten Stadt-Land-Autobahn-Verkehr mit voller Batterie hatten wir nach 100 Kilometern noch 160 Kilometer Reichweite. Durchschnittlich ist die Ladezeit. Sie dauert an einer Wallbox in der heimischen Garage acht Stunden, per Schnellladung kann man die Batterie in 50 Minuten auf 80 Prozent aufstocken.