Elektromobilität Elektrischer GT: Zu diesem Preis startet GWM den Ora 07

Angeboten wird der Ora 07 dem Hersteller zufolge in zwei Antriebsvarianten: In der Basisversion arbeitet eine E-Maschine mit 150 kW/204 PS an der Vorderachse und ermöglicht mit einem 67 kWh-Akku bis zu 440 Kilometer Normreichweite. Das Top-Modell hat zwei Motoren mit 300 kW/408 PS, Allradantrieb und einen auf 86 kWh vergrößerten Akku, mit dem dann bis zu 520 Kilometer möglich sind. Geladen wird danach eher beschaulich mit 11 kW am Wechsel- und bis zu 88 kW am Gleichstrom.