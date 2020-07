GTS-Version : Ein Hochbeiner geht in die Knie

Stuttgart Wem ein Turbo-Modell zu brachial und ein S-Modell zu zahm ist, findet bei Porsche nun das tiefergelegte Cayenne-Coupé als GTS-Version.

Die Idee, welche die Produkt-Strategen bei Porsche in Zuffenhausen einst hatten, ist entweder völlig absurd oder einfach nur genial: ein höher gebautes Auto tiefer zu legen und den ohnehin schon klangvollen Modellnamen mit drei Buchstaben zu garnieren. Die Präsentation des Cayenne GTS im Jahr 2014, dem ersten GTS-SUV mit eigenständigen Designelementen, war in jedem Fall ein Meilenstein für Porsche. Von da an hatte man bei den hochbeinigen Autos ein Angebot geschaffen, das sich leistungsmäßig exakt zwischen Cayenne S und Cayenne Turbo in die Startaufstellung setzt. Bekanntermaßen lieben Porsche-Kunden das Besondere, und die GTS-Modelle mit feinen Akzenten wie den schwarzen Designelementen versprühten von Anfang an genau das richtige Maß an Exklusivität. Das Kalkül der Porsche-Verkaufsstrategen ging auf: Die Bereitschaft, einen Aufpreis zu bezahlen, ist bei der GTS-Klientel hoch.